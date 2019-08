PS-Hit! NASCAR trifft Dragstar in Hockenheim

Motor-Spektakel auf dem Hockenheimring! Bei den "NitrOlympX" geben die Dragstar-Racer richtig Gas. Auch ein heimisches NASCAR-Team ist dabei.

Am Wochenende dröhnen am Hockenheimring die Motoren – und für viele Fans gibt es ungewohnte Bilder zu sehen. Nicht die Formel 1 oder die DTM ist auf der Traditions-Strecke zu Gast, sondern die Dragstar-Racer. Bei der 34. NitrOlympX wird der Europameister gekürt. Auch ein rot-weiß-rotes NASCAR-Team ist dabei.Freilich, das Dexwet-DF1-Team wird nicht bei den Rennen mitmachen, aber interessante Einblicke in eine andere Racer-Disziplin bieten. Am Samstag (8.30 Uhr) trifft DF1-Pilot Justin Kunz Dragracer Liam Jones zur Sitzprobe. Erst gibt es ein Kennenlernen, dann nehmen beide in den Cockpit des jeweils anderen Fahrzeuges Platz und lassen sich die Funktionen erklären.Dabei wird zweifellos viel fachgesimpelt werden, denn es handelt sich um grundsätzlich andere Rennserien. Während es bei der NASCAR-Whelen-Euro-Series auf Ausdauer und Standfestigkeit ankommt, werden die Dragstar-Rennen in Sekundenschnelle entschieden. Entsprechend verschieden sind auch die beiden Piloten. Justin Kunz ist seit 2016 in der NASCAR-Serie unterwegs und zählt zu den Top-Ten-Fahrern in der Elite-2-Klasse. Der Brite Lian Jones zählt mit seinen 35 Jahren bereits zu den Routiniers. Im Vorjahr knackte er vor 44.000 Fans am Hockenheimring den Streckenrekord auf der 402-Meter-Geraden – in 5,918 Sekunden und mit einer Geschwindigkeit von mehr als 400 km/h. (red)