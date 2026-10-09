i Putin und Pezeshkian trafen sich bei einem Gipfel der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) in Turkmenistan. via Reuters Gipfel in Turkmenistan Putin will Iran zum Frieden verhelfen Russlands Präsident sichert dem Iran beim GUS-Gipfel Unterstützung zu. Er wolle alles tun, um den Krieg in der Golfregion zu beenden. Von Newsdesk Heute 09.10.2026, 09:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wladimir Putin hat dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian zugesagt, sich für ein Ende des Iran-Krieges einzusetzen.

Die beiden trafen sich am Donnerstagabend bei einem Gipfel der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) in Turkmenistan.

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"Wir sind bereit, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um zur Lösung dieser Situation beizutragen", sagte Putin bei dem Treffen. Der Iran unternehme "echte Anstrengungen", um den Krieg zu beenden, fügte der Kremlchef hinzu.

Das schreibt n-tv unter Berufung auf russische Nachrichtenagenturen und AFP.

Putin präsentierte sich damit als Unterstützer einer Friedenslösung - obwohl Russland vorgeworfen wird, der iranischen Seite Zielortungsdaten für Angriffe auf US-Ziele geliefert zu haben.

Strategische Partner seit dem Ukraine-Krieg

Putin würdigte bei dem Treffen auch die "positive Entwicklung" der Beziehungen zwischen Russland und dem Iran seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine im Februar 2022.

Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten werfen dem Iran vor, Russland die Technologie für Drohnen und Kurzstreckenraketen geliefert zu haben.

Die Bilder des Tages i ?

Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Ziele in der Region. Bereits Anfang September hatte Peseschkian Putin für dessen Haltung im Konflikt gedankt.