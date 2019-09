Pyro-Show! Rapid-Fans nebeln Austria-Stadion ein

Derby-Zeit in Wien! Die Fans des SK Rapid brennen im Gästesektor ein wahres Pyro-Feuerwerk ab. Die Austria-Anhänger enthüllen ein Riesenbanner.

Ganz Fußball-Österreich blickt gespannt auf das 329. Wiener Derby zwischen Austria und Rapid!Die Rapid-Anhänger kamen ohne gröbere Zwischenfälle in die Generali Arena der Austria, wo sie prompt für mächtig Stimmung sorgten.Als die beiden Teams und das Schiedsrichtergespann den Platz betraten, brannten die Rapid-Fans im Gästesektor ein wahres Pyro-Feuerwerk ab, dichter Nebel zog durch das Stadion.Auch die Austria-Fans hatten sich natürlich etwas überlegt. Sie verhüllten ihre Kurve unter einem Riesenbanner in den Vereinsfarben plus dem Gründungsjahr.Unmittelbar vor dem Anpfiff gedachten alle Personen im Stadion dem verstorbenen Austria-Fan Fritz Duras. In der Schweigeminute machte sich ungewohnte Stille in der Arena breit, auch die Fans von Rapid erwiesen dem legendären Austria-Anhänger die letzte Ehre.