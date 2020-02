Pyro-Spektakel vor CL-Hit Atletico gegen Liverpool

Atletico Madrid ist heiß auf den Schlager im Champions-League-Achtelfinale gegen Liverpool. Das zeigten die Fans am Dienstag vor dem Hinspiel.

Tausende Anhänger der Madrilenen hatten sich vor dem Wanda Metropolitano in Madrid versammelt, um den Kickern von Diego Simeone einen sensationellen Empfang zu bereiten.Mit Bengalen und Pyrotechnik machten die "Colchoneros" die Nacht zum Tag, begleitet von lautstarken "Atleti"-Rufen.Absolute Gänsehaut-Stimmung. Nicht nur bei den Spaniern. Sicher auch bei Liverpool. Die "Reds" kehren in das Stadion ihres größten Triumphs zurück, in dem sich Jürgen Klopp und seine Kicker die Champions-League-Krone aufgesetzt hatten.