Quarantäne-Kicker bei Alkohol-Fahrt erwischt

Eigentlich ist der neuseeländische Fußballer Tim Payne gemeinsam mit seinen Mitspielern von Wellington Phoenix in Quarantäne. Doch der 26-jährige Teamspieler hielt sich nicht daran.

Dem neuseeländischen Teamspieler, der mit der kompletten Mannschaft in der Academy of Sport in Sydney eine zweiwöchige Quarantäne absitzen musste, war offenbar langweilig geworden.Gemeinsam mit Tormann Oliver Sail hatte sich der 26-Jährige in alkoholisiertem Zustand einen Golfwagen der Academy geschnappt, war auf eine vielbefahrene Landstraße gefahren, berichten englische Medien.Kurz darauf stoppte eine alarmierte Polizeistreife die beiden Fußballer. Payne, der am Steuer saß, wurde mit auf die Polizeistation genommen. Dabei wurde auch sein alkoholisierter Zustand festgestellt."Ich möchte nur sagen, dass es mir unendlich leid tut und dass es mir peinlich ist, was ich gemacht habe", hatte sich der Abwehrspieler in einem tränenreichen Radio-Interview entschuldigt. "Ich übernehme die volle Verantwortung. Ich habe so viele Menschen enttäuscht", zeigte sich Payne geläutert.Sowohl die australische A-League, in der Wellington spielt, als auch der Klub überlegen Sanktionen. Im Juni wird sich Payne jedenfalls wegen Trunkenheit am Steuer vor Gericht verantworten müssen.