22.03.2020 8:38 Quarantäne? ÖSV-Boss plant schon neue Saison

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel befindet sich aktuell in Quarantäne. Der 78-Jährige will die Coronakrise in Innsbruck aussitzen und spricht schon wieder von der nächsten Ski-Saison.