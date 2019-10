Radsport-Idol Merckx nach Sturz mit Fahrrad im Spital

Auch mit stolzen 74 Jahren ist Eddy Merckx noch dem Radsport verfallen. Nach seiner jüngsten Tour landete der fünffache Sieger der Tour de France aber im Krankenhaus.

Eddy Merckx rückte am Sonntag mit seinen Freunden in seiner belgischen Heimat zu einer Rad-Tour aus. Trotz seiner unbestrittenen Extraklasse auf zwei Rädern kam der 74-Jährige dabei zu Sturz und musste in das nahe gelegene Krankenhaus der Gemeinde Dendermonde eingeliefert werden.Für Entsetzen sorgte die erste Meldung, dass sich Merckx schwere Kopfverletzungen zugezogen hat. Kurz darauf wurde aber bekannt, dass er bei seinem Sturz Glück im Unglück hatte und in einem normalen Krankenzimmer liegt. "Ich hatte gestern Abend Kontakt zu seiner Frau", erklärte sein Freund Paul van Himst, ein ehemaliger Profifußballer, gegenüber der belgischen Tageszeitung "Het Nieuwsblad". "Nach ihrer Meinung ist alles nicht so schlimm."Vor fünfzig Jahren feierte Merckx seinen ersten von insgesamt fünf Triumphen bei der Tour de France. Der "Kannibale", wie er aufgrund seiner aggressiven Fahrweise getauft wurde, gilt vielen bis heute als der größte Radsportler aller Zeiten.