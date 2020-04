Radverband will ganzes Jahr in 3 Monaten fahren

Die weltweite Coronakrise hat auch die Radsport-Welt fest im Griff. Beim Internationalen Radsportverband glühen die Leitungen schon heiß, es gibt einen verrückten Plan, das ganze Jahr 2020 regulär durchzuboxen.

Innerhalb von drei Monaten soll ab August die komplette Rad-Saison gefahren werden, so stellt sich zumindest die UCI das vor.In der Praxis würde das heißen: Pause bis 1. August, dann sollen alle großen Rundfahrten und Klassiker nacheinander gefahren werden. Auch die Straßen-WM in der Schweiz soll von 20. bis 27. September stattfinden.In Zeiten der weltweiten Corona-Pandemie klingt das eher nach einem schlechten Scherz, doch der Radverband will den Plan durchziehen.Kritik kommt aber schon von den Stars. Alejandro Valverde zum Beispiel blickt der Sache nicht sehr positiv entgegen: "Wir wollen, dass der Sport wieder in Gang kommt, aber um ehrlich zu sein, bin ich sehr pessimistisch, dass es dieses Jahr passieren wird. Zu Beginn der Quarantäne war ich noch hoffnungsvoll, aber immer mehr denke ich, dass es überhaupt keine Rennen geben wird."Auch Tour-de-France-Boss Christian Preudhomme ist vorsichtig. "Eine Geister-Tour ist ebenso möglich wie eine weitere Verlegung."Die Tour de France soll aktuell von 29. August bis zum 20. September stattfinden.