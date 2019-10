Raffl-Maskottchen bringt sich bei Vonn ins Spiel

P.K. Subban und Lindsey Vonn sind das Sport-Traumpaar schlechthin. Das Kult-Maskottchen "Gritty" ist anderer Meinung.

"Gritty" ist noch keine zwei Jahre alt, in den Herzen der nordamerikanischen Eishockey-Fans aber schon fest verankert. Das haarige Maskottchen von Michael Raffls Philadelphia Flyers wurde nach seinem ersten Auftritt im Sommer 2018 zur Internet-Sensation.Den Flyers gelang mit der Kreation ihres neuen Anpeitschers ein PR-Coup. Gritty tritt in Videos auf, sorgt vor den Heimspielen seines Teams für gute Laune und wird selbst von der NHL selbst gerne zu Werbezwecken gezeigt. Kurz: Gritty ist Kult.Das Monster mit den Glubschaugen nützte das jüngste Heimspiel seines Teams, um den größten Star des Gegners in Verlegenheit zu bringen. Dabei handelt es sich um den kanadischen Verteidiger P.K. Subban. Sein Bruder spielt seit diesem Sommer in Österreich bei den Dornbirn Bulldogs. Seine Verlobte ist die ehemalige Ski-Queen Lindsey Vonn.Subban und Vonn sind ein Sport-Traumpaar. Doch jetzt bringt sich Gritty selbst ins Spiel. "Lindsey könnte es besser treffen", schrieb das Maskottchen auf einen Karton. Drei Pfeile zeigten auf Gritty. Der ungewöhnliche Fan-Liebling mischte sich beim Aufwärmen vor dem Spiel unter die Zuschauer und präsentierte das Plakat direkt hinter Subban.Dabei entstand folgender Schnappschuss, der im Netz blendend ankommt:Sportlich scheint es den Flyers ebenfalls genützt zu haben. Raffl siegte mit seinem Team gegen Subban und die Devils mit 4:0. Der Österreicher kam in 8:36 Minuten Eiszeit auf keinen Scorerpunkt.