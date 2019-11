Rapid antwortet auf Kritik von Schmid an der Bilanz

Rapid-Präsidentschaftskandidat Roland Schmid kritisierte den Geschäftsbericht der Grün-Weißen scharf. Doch wie schlecht steht es um die Finanzen? Der Klub antwortet.

"Unter diesen Umständen ist man nicht nur zum sportlichen Erfolg verdammt, sondern auch zu einem starken Umdenken in wirtschaftlichen Fragen. Ohne neue Einnahmequellen und ohne zusätzliche Sponsoreneinnahmen wird man sich eine bestmögliche Akademie nicht leisten können", meinte Schmid. "Finanz-Experte Max Kindler ergänzt: "Eine Wahlwerbung sieht anders aus. Eigentlich müssten die Alarm-Glocken läuten!"Noch-Präsident Michael Krammer will das nicht so stehen lassen. "Es darf nicht sein, dass dem SK Rapid in der Öffentlichkeit Schaden zugefügt wird und die wirtschaftliche Situation wesentlich schlechter dargestellt wird als sie ist", meint er und mahnt zu einer "Rückkehr zur Sachlichkeit". Die Hütteldorfer nehmen in einer ausführlichen Aussendung zur Kritik Stellung.