Rapid-Ass Dibon bereits zwei Saisonen verletzt

Christopher Dibon ist DER grün-weiße Pechvogel. Beim 1:0-Sieg gegen Sturm erlitt der Verteidiger ein tiefes Cut – es ist die 17. Verletzung im Rapid-Trikot.

Eine Saison ohne Verletzung? Für Christopher Dibon undenkbar. Im Sommer 2013 wechselte der Innenverteidiger nach Hütteldorf. Seitdem erlitt er nicht weniger als 17 (!) Verletzungen (). Der Vize-Kapitän feilte insgesamt 620 Tage an seinen Comebacks, verpasste in dieser Zeit 79 Pflichtspiele – das sind mehr als zwei volle Meisterschaften.Dibons jüngste Blessur: ein stark blutendes Cut unter dem Auge, Prellung inklusive. Der befürchtete Jochbeinbruch blieb dem 28-Jährigen erspart.Ob der Defensivmann eine weitere Zwangspause einlegen muss, hängt vom Heilungsverlauf ab. Am Samstag trifft Rapid daheim auf den bärenstarken LASK.(ee)