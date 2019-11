Rapid kämpft in Altach gegen furchtbare Serie

Bevor die Länderspielpause und die entscheidenden EM-Quali-Spiele für das Nationalteam anstehen, ist noch einmal Bundesliga-Action angesagt. Die 14. Runde steht auf dem Programm. Wir haben den Statistik-Check für euch!

CASHPOINT SCR Altach – SK Rapid Wien

SK Puntigamer Sturm Graz – TSV Prolactal Hartberg

spusu SKN St. Pölten – WSG Swarovski Tirol

FK Austria Wien – SV Mattersburg

LASK – FC Flyeralarm Admira

RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg

- Der CASHPOINT SCR Altach gewann gegen den SK Rapid Wien 11-mal in der Tipico Bundesliga – nur gegen den FK Austria Wien (12-mal) häufiger.- Der CASHPOINT SCR Altach ist in der Tipico Bundesliga seit 8 Heimspielen gegen den SK Rapid ungeschlagen – erstmals. Das ist die längste derartige Heimserie der Altacher gegen ein BL-Team.- Die letzten 4 Duelle in der CASHPOINT Arena zwischen dem CASHPOINT SCR Altach und dem SK Rapid Wien endeten allesamt unentschieden.- Mergim Berisha ist aktuell der einzige Spieler, der bei seinem Team sowohl Toptorjäger (5 Tore) wie auch Toptorvorbereiter (4 Assists) ist.- Taxiarchis Fountas erzielte im Hinspiel in Runde 3 gegen den CASHPOINT SCR Altach beide Tore des SK Rapid Wien (2:1-Sieg). Das war sein 1. Doppelpack im Rapid-Trikot.- Der TSV Prolactal Hartberg gewann in der Tipico Bundesliga die letzten 2 Spiele gegen den SK Puntigamer Sturm Graz, noch dazu jeweils zu null. Das bislang einzige BL-Spiel in Graz gewann jedoch Sturm mit 3:2.- Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann in der Tipico Bundesliga die letzten 5 Heimspiele gegen steirische Konkurrenten. Das ist die längste Siegesserie des SK Sturm in innersteirischen BL-Duellen.- Der TSV Prolactal Hartberg holte seit der länderspielbedingte Ligapause – Anfang Oktober – das Punktemaximum, wie sonst nur der LASK.- Der SK Puntigamer Sturm Graz holte in dieser Saison der Tipico Bundesliga 19 der 20 Punkte nach 1:0-Führungen. Nur gegen den FC Red Bull Salzburg wurde nach 1:0 nicht gewonnen (Remis).- Dario Tadic hält bei 9 Toren in dieser Saison der Tipico Bundesliga, was sowohl für ihn persönlich wie auch für Hartberg einen neuen BL-Saisonrekord darstellt. Im Hinspiel (Rd. 3) erzielte er das Goldtor gegen den SK Puntigamer Sturm Graz (1:0).- Der spusu SKN Pölten hält nach 13 Spielen bei 10 Punkten. Besser waren die Niederösterreicher in der Tipico Bundesliga nur in der Vorsaison gestartet – damals sogar mit 22 Punkten nach 13 Spielen.- Die WSG Swarovski Tirol holte in dieser Saison der Tipico Bundesliga 8 der 12 Punkte in Auswärtsspielen und erzielte auswärts mehr als doppelt so viele Tore wie daheim (11:5).- Der spusu SKN St. Pölten erzielte 78% der Tore in Hälfte 2 – Höchstwert aller Teams in dieser Saison der Tipico Bundesliga- Die WSG Swarovski Tirol erzielte mehr als die Hälfte der Tore vor der Halbzeitpause – wie sonst nur der FC Flyeralarm Admira in dieser Saison der Tipico Bundesliga.- Der spusu SKN St. Pölten punktete 4-mal nach 0:1-Rückständen – kein Team in dieser Saison der Tipico Bundesliga häufiger. Die WSG Swarovski Tirol gab nach 1:0-Führungen 4-mal Punkte ab – am häufigsten.- Der FK Austria Wien gewann in der Tipico Bundesliga 34-mal gegen den SV Mattersburg – nur der FC Red Bull Salzburg (37-mal) häufiger.- Der SV Mattersburg gewann 4 der letzten 6 Duelle in der Tipico Bundesliga gegen den FK Austria Wien (2 Niederlagen).- Der SV Mattersburg erzielte 47% der Tore nach Standards – nur der spusu SKN St. Pölten mit einem höheren Anteil in dieser Saison der Tipico Bundesliga.- Der FK Austria Wien erzielte jeden der 18 Treffer in dieser Saison der Tipico Bundesliga aus dem laufenden Spiel heraus – als einziges Team.- Alexander Grünwald traf in der Tipico Bundesliga in seinen letzten 4 Einsätzen gegen den SV Mattersburg. Bisher trafen nur Mario Haas, Alexander Gorgon und Hamdi Salihi gegen den SV Mattersburg in 5 BL-Einsätzen in Folge.- Der LASK gewann gegen den FC Flyeralarm Admira 5 Spiele in Folge – erstmals in der Tipico Bundesliga, wobei die Linzer Athletiker in 3 dieser 5 Spiele ohne Gegentor blieben.- Der LASK gewann in der Tipico Bundesliga 5 Spiele am Stück, wie zuletzt zwischen Mai und August 2019. Mehr BL-Siege in Folge feierte der LASK zuletzt zwischen Dezember 2018 und März 2019, nämlich 6 in Folge.- Der LASK kassierte in dieser Saison der Tipico Bundesliga in den ersten 13 Spielen nur 8 Gegentore – so wenige wie zuletzt der SK Rapid Wien 2012/13, damals sogar nur 7.- Der FC Flyeralam Admira erzielte 29% der Treffer per Kopf – der höchste Anteil in dieser Saison der Tipico Bundesliga.- Sinan Bakis erzielte 4 der letzten 5 Tore des FC Flyeralarm Admira und insgesamt genau die Hälfte der Tore der Admira in dieser Saison der Tipico Bundesliga (7 von 14).- Der RZ Pellets WAC gewann in der Tipico Bundesliga 4 der 29 Duelle gegen den FC Red Bull Salzburg bei 9 Remis und 16 Niederlagen. Jeden dieser 4 Siege feierten die Kärntner in Heimspielen.- Der FC Red Bull Salzburg gewann in dieser Saison der Tipico Bundesliga 11 der ersten 13 Spielen (2 Remis). Salzburg ist saisonübergreifend seit 17 BL-Spielen ungeschlagen. Die letzte BL-Niederlage kassierte Salzburg am 28. April durch ein 1:2 auswärts beim WAC.- Der RZ Pellets WAC ist in der Tipico Bundesliga seit 10 Spielen unbesiegt, wobei 7 dieser 10 Spiele gewonnen wurden (3 Remis). Die letzte BL-Niederlage kassierte der WAC am 10. August 2019 mit 2:5 gegen den FC Red Bull Salzburg.- Der RZ Pellets WAC ging in dieser Saison der Tipico Bundesliga in 10 Spielen mit 1:0 in Führung – Höchstwert. In den letzten 3 direkten Duellen mit Salzburg, die allesamt im Kalenderjahr 2019 stattfanden, ging der WAC immer mit 1:0 in Führung.- Der RZ Pellets WAC erzielte 9 Tore in der Schlussviertelstunde – nur der FC Red Bull Salzburg (13) in dieser Saison der Tipico Bundesliga in diesem Zeitabschnitt mehr.