Rapid & LASK blitzten mit Angebot für U21-Helden ab

Am letzten Transfertag bemühten sich Rapid und der LASK um Husein Balic von St. Pölten, blitzten mit Angeboten aber ab.

Das Transferfenster ist zu. So nicht ein passender, vertragsloser Spieler gefunden wird, müssen Bundesligisten bis Jänner mit dem Spielermaterial auskommen, das sie haben.Rapid und der LASK hätten, wie jetzt rauskommt, gerne nachgelegt. Beide Klubs gaben am letzten Transfertag ein Angebot für Husein Balic ab. Beide handelten sich von spusu SKN St. Pölten einen Korb ein. Das berichtet der "Kurier".Die Niederösterreicher durften wegen ihrer Transfersperre keine neuen Spieler anmelden. Für Balic wäre somit kein Ersatz möglich gewesen. Balic, der im Frühsommer noch mit der U21 in Italien bei der EM-Endrunde im Einsatz war, darf erst im Jänner den Verein verlassen.SKN-Manager Andreas Blumauer wird im Bericht zitiert: "Ich vermute, dass es der LASK und Rapid dann wieder probieren werden. Es wird eine Frage des Preises sein."Auch Balic-Berater Sascha Empacher kommt im Artikel zu Wort. Sein vielsagendes Statement: "Rapid und der LASK wären Top-Klubs für Huseins Weiterentwicklung." Anfragen habe es auch aus Deutschland, England und Frankreich gegeben.Mit seinem Tempo ist Balic einer der begehrtesten Spieler der Bundesliga, der noch nicht bei einem Topklub unter Vertrag steht. Sein Arbeitspapier läuft im kommenden Sommer aus. Ein Verkauf im Winter ist daher wahrscheinlich.In den ersten sechs Runden stand er immer in der Startelf. Tor gelang ihm dabei keines. Im Schnitt gab Balic einen Schuss pro Partie ab, hatte rund 40 Ballberührungen und brachte auch in der gegnerischen Hälfte zwei Drittel seiner Pässe an die Mitspieler. Balic ist stark im Dribbling, hat aber Luft nach oben was seine Zweikampfwerte angeht.(SeK)