Rapid nascht am Haaland-Hype: Seltsamer Tweet

Während Salzburg mit einem fulminanten Sieg gegen Genk die Champions League im Sturm eroberte, wollte offenbar Rekordmeister Rapid via Twitter in der Königsklasse mitmischen. Ein Tweet ging nach hinten los.

"WTF - #Haaland - maybe even better than legend @JanAageFjortoft #40mioplus", war kurze Zeit auf dem Twitter-Profil der Grün-Weißen zu lesen. Die Social-Media-Abteilung löschte das Posting aber nach wenigen Minuten wieder.Dann entschuldigte man sich artig bei der Rapid-Legende: "Sorry Jan Aage Fjörtoft -#Haaland sieht wie ein sehr guter Stürmer aus, vielleicht wird er irgendwann so gut wie du!"Die Rapid-Fans fanden die Aktion der Hütteldorfer nicht lustig, es hagelte kritische und zornige Tweets.