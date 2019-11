Rapid-Präsidentenwahl wird doch vorverlegt

Der Wahlkampf um das Amt des Rapid-Präsidenten biegt auf die Zielgerade. Am Montag wird auf der Ordentlichen Hauptversammlung der Nachfolger von Michael Krammer bestimmt. Die Wahl wird – wie von den Fans verlangt – vorverlegt.

Wordrap mit Roland Schmid

Wordrap mit Martin Bruckner

Roland Schmid gegen Martin Bruckner. Einer dieser beiden Kandidaten übernimmt am Montagabend das Präsidentenamt beim größten Fußballklub Österreichs. Zur früheren Stunde als zunächst angenommen.Die Mitglieder-Initiative "Rapid bin ich" hatte angeregt, die Tagesordnung zu ändern. Ursprünglich wäre die Wahl erst nach den Berichten der Führungsetage sowie der Abschiedsrede Krammers angesetzt gewesen. Die Fanvertreter befürchten, dass die Berichte als Wahlkampf-Bühne missbraucht werden könnten. Außerdem wäre der neue Rapid-Boss so erst in den späten Abendstunden festgestanden.Wie die Hütteldorfer nun in einer Aussendung, die an alle Mitglieder ging, erklärten, wurde die Tagesordnung geändert. Nach der Eröffnung, Genehmigung des Protokolls der Hauptversammlung aus dem Jahr 2018 und der Präsentation der beiden Präsidentschaftskandidaten wird bereits die Präsidentenwahl als vierter Tagesordnungspunkt umgesetzt.Das wird jedenfalls nach 20.30 Uhr sein. Denn so lange werden die Stimmzettel ausgegeben. Beim Eintritt erhält jedes stimmberechtigte Mitglied ein Wahl-Kuvert mit den Stimmzetteln für die Präsidentenwahl, die Wahl des Kuratoriums, des Abschlussprüfers, des Beirats sowie die Abstimmungskarten "Ja" und "Nein". Mit einem Auszählungsergebnis wird gegen 22.30 Uhr gerechnet.Die Hauptversammlung im Allianz Stadion startet um 19 Uhr. Wegen der großen Teilnehmerzahl öffnen sich die Stadion-Pforten bereits um 17.30 Uhr. Für den Eintritt werden neben der Mitgliedskarte auch ein amtlicher Lichtbildausweis sowie die Teilnehmerkarte benötigt.Zugelassen sind nur ordentliche Mitglieder ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, stimmberechtigt ist nur, wer zumindest drei Jahre ohne Unterbrechung Mitglied ist. Die Wahl erfolgt persönlich, schriftlich und geheim.