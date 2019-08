Rapid verliert Toptalent an deutschen Bundesligisten

Philipp Wydra galt bei Rapid als großes Versprechen für die Zukunft. Doch jetzt wechselte der 16-jährige "Instinkt-Fußballer" zum 1. FC Köln.

Sein großer Bruder Dominik schaffte einst bei Rapid den Durchbruch, kickt heute für Erzgebirge Aue in der zweiten deutschen Bundesliga.Der 16-Jährige Philipp Wydra sollte es ihm nachmachen – doch der zentrale Mittelfeldspieler schlägt jetzt einen anderen Weg ein. Er wechselt in den Nachwuchs des deutschen Bundesliga-Aufsteigers 1. FC Köln.Bei Rapid zeigte Wydra zuletzt in der U18-Mannschaft auf, auch in der österreichischen Nachwuchs-Nationalmannschaft ist er gesetzt. Im Nachwuchs der "Geißböcke" wird der "Instinkt-Fußballer" Wydra, so beschreiben ihn Experten, mit Namory Cisse auf einen Landsmann treffen. Der Stürmer kehrte bereits vor zwei Jahren Wacker Innsbruck den Rücken, um sein Glück in der Domstadt zu suchen.(Heute Sport)