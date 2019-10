Rapids Marek zu WAC-Coach: "Halt die Pappn!"

Das hitzige Bundesliga-Match Rapid gegen den WAC endete mit 1:1. Auch abseits des Platzes ging es heiß her: ein Mal Rot, ein Mal Gelb für die Kärntner Trainer – und verbale Untergriffe.

Beim Match Rapid gegen Wolfsberg ging es heiß her – auf dem Platz mit zehn gelben Karten und auch in den Coaching-Zonen (1 Gelb, 1 Rot).WAC-Co-Trainer Mohamed Sahli sah bereits in Hälfte eins die Rote Karte, wurde von Referee Harkam wegen Kritik am vierten Offiziellen auf die Tribüne verwiesen.Die Rapid-Spieler waren bis in die Haarspitzen motiviert, zeigten Härteeinlagen, die teilweise ins Brutale abglitten. Das stieß den WAC-Trainern sauer auf.Nach dem 1:1-Ausgleichstreffer des WAC durch Leitgeb in Minute 64 nach einem perfekten Liendl-Freistoß flogen Gegenstände von der Tribüne in Richtung WAC-Coach Gerhard Struber auf das Spielfeld.Der WAC-Trainer beschwerte sich beim vierten Offiziellen, sah dafür auch Gelb und geriet in ein verbales Duell mit Rapid-Stadionsprecher Andy Marek. Wie Sky-Bilder zeigten, schimpft die Rapid-Stimme Marek in Richtung Struber: "Halt die Pappn!"Struber wollte nach Spielende nicht mit Rapid-Kapitän Stefan Schwab abklatschen. "Wir waren froh, dass alle gesund runtergehen. Es war in zu vielen Situationen Gefahr in Verzug. Teilweise mit Vorsatz", meinte Struber nach Spielende.Das nahm Rapid-Coach Didi Kühbauer nicht hin. "Das lasse ich so nicht stehen. Da muss man vorsichtig sein."Sky-Experte Toni Pfeffer verurteilte die Aussage von Andy Marek: "Das ist nicht zu entschuldigen und gibt es sonst in keiner Liga auf der Welt. Andy Marek ist ja auch Platzsprecher beim Nationalteam. Das geht nicht"Bei der Foul-Statistik lag Rapid übrigens mit 21:10 vorne.