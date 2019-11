Rassismus-Eklat! Schwede Isak mit Golfball beworfen

Rumänische Fans haben abermals für einen Rassismus-Skandal gesorgt. Beim Heimspiel gegen die Schweden wurde Alexander Isak rassistisch beschimpft und sogar mit einem Golfball beworfen.

Es sollte die große EM-Party für Schweden werden, nach dem 2:0-Sieg in Rumänien ist das Ticket fix. Doch das Spiel wurde von unschönen Vorfällen überschattet.Alexander Isak wurde in Bukarest rassistisch beschimpft, signalisierte dem Schiedsrichter aber, dass er nicht unterbrechen sollte. Das Spiel stand dennoch am Rande des Abbruchs.Denn ein Golfball verfehlte den Real-Sociedad-Kicker nur knapp. "Ich denke, man sollte sich von solchen Idioten nicht auf diese Weise beeinflussen lassen", erklärte Isak nach dem Spiel.