Rassismus! Manchester kündigt harte Strafe an

Beim Derby zwischen Manchester United und Manchester City kam es zu einem Rassismus-Eklat. Die "Citizens" kündigen an, hart gegen vermeintliche Fans vorzugehen.

Was war passiert? Beim 2:1-Sieg der "Red Devils" trat United-Star Fred in der 67. Minute zum Eckball an. Dabei wurde er mit Gegenständen beworfen und mit Affenlauten rassistisch beleidigt. Die Vorfälle sind auf TV-Bildern gut dokumentiert.Gastgeber Manchester City kündigte unmittelbar nach dem Spiel an, die Vorkommnisse aufzuarbeiten und mit der Polizei zu kooperieren.United-Coach Ole Gunnar Solskjaer fordert ein lebenslanges Stadionverbot für den Übeltäter. "Warum sollten wir ihn nicht erziehen? Es ist nicht der Fehler von City, es ist sein Fehler. Das hat nichts mit Manchester City zu tun. Es wurde von Kameras aufgenommen, und er sollte nie mehr Zutritt zu seinem Stadion erhalten. Da Verhalten ist inakzeptabel."