Rauswurf! Ibertsberger coacht spusu St. Pölten

Das Tabellenschlusslicht rotiert! Der SKN spusu St. Pölten hat nur einen Tag nach Ende des Grunddurchganges der tipico-Bundesliga Trainer Alexander Schmidt beurlaubt.Als Nachfolger präsentierten die Niederösterreicher am Montag Ex-Austria-Coach Robert Ibertsberger. Der ehemalige Teamspieler leitete bereits das erste Training.Schmidt war im Juni 2019 Ranko Popovic als Coach nachgefolgt, konnte jedoch St. Pölten nicht aus dem Abstiegskampf heraushalten. Die "Wölfe" gehen am Wochenende als Letzter in die Qualifikationsgruppe, treffen dort am Samstag auswärts auf WSG Tirol.„Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, um hoffentlich das Potential zu wecken, das wir in der Mannschaft sehen. Wir wollen unbedingt in der Liga bleiben und es wird ein hartes Stück Arbeit, um die notwendigen Erfolge einzufahren", stellt St. PöltensSportdirektor Andreas Blumauer auf der Clubwebsite klar.