Real hält mit Remid im Stadtderby die Liga-Spitze

Kein Sieger im "Derbi Madrileno". Atletico Madrid und Real Madrid trennten sich 0:0. Damit behielten die "Königlichen" aber die Tabellenführung.

Im von Taktik geprägten Stadt-Derby bekamen die 68.000 Zuschauer im Wanda Metropolitano wenige Torchancen zu sehen.Real hatte das Spiel lange im Griff, ohne für Gefahr zu sorgen. Mit der größten Chance im Spiel scheiterte Benzema mit einem Kopfball an Atletico-Keeper Oblak, der den Ball mit einer Glanzparade abwehrte. Ein schwacher Kopfball von Diego Costa, den Courtois locker fing, war der einzige Atlico-Torschuss im gesamten Spiel (90.).Mit dem Punkt setzten sich die "Königlichen" wieder an die Tabellenspitze, einen Punkt vor Sensationsteam Granada. Die Atleti bleiben Dritte.Der FC Barcelona schob sich mit einem 2:,-Erfolg in Getafe auf den vierten Platz vor. Suarez nach Vorarbeit von Ter Stegen (41.) und Firpo (49.) trafen für die Katalanen, die nach Gelb-Rot gegen Lenglet (82.) die Schlussphase in Unterzahl bestreiten mussten.