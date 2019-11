Red Bull hat jetzt einen Erstligisten in Brasilien

Das Fußball-Imperium von Red Bull wird immer mächtiger. In Brasilien stieg Bragantino in die erste Spielklasse auf.

Red Bull Salzburg, RB Leipzig, Red Bull New York und, jetzt auch in der höchsten Spielklasse, CA Bragantino in Brasilien. Red Bull jubelt mit seiner Südamerika-Filiale über den Meistertitel in der zweiten Liga und den Aufstieg in die Serie A.Erst im vergangenen März hatte sich der Konzern Bragantino gekauft. Seit vergangenen Freitag ist dem Team der vorzeitige Titelgewinn sicher. Ein 1:1 gegen Criciuma reichte dafür.Ralf Rangnick, früher bei Salzburg, inzwischen globaler Red-Bull-Manager erklärt im "kicker": "Ich habe schon viel erlebt im Fußball, aber dass so etwas funktioniert, ist unglaublich. Da wurde richtig gut gearbeitet."Red Bull verlieh dem Bragantino Flügel, der Klub aus Braganca Paulista, der "Wurst-Hauptstadt" Brasiliens, schaffte so den Durchmarsch von der dritten in die erste Liga. Statt Abstiegskampf wurde der Meistertitel zelebriert. Das kostete den Energydrink-Hersteller zehn Millionen Euro. In der kommenden Saison wird mit dem Vierfachen gerechnet.Die Bragantino-Fans haben jedenfalls mit einem ganz eigenen Stolz die neuen Eigentümer verinnerlicht. Als beim 3:1-Erfolg über Guarani FC die Bullen-Filiale mit "Verkauft", beleidigt wurde, antworteten die Bragantino-Fans mit "Pleiteklub!"So wird Bragantino auch zum Publikumsliebling. Spielte der Verein anfangs nur vor ein paar hundert Zuschauern, war das meisterschaftsentscheidende 1:1-Remis gegen Criciuma mit 9.410 Zuschauern restlos ausverkauft. Der Schnitt liegt bei 6.000 Zuschauern. Ins Stadion wird weiter investiert, um es für das südamerikanische internationale Geschäft nutzen zu können.Der Blick geht klar in die Zukunft. Ab 2020 wird Red Bull auch im Klubnamen vertreten sein, im dann eingesetzten fünfköpfigen Aufsichtsrat wird nur Präsident Marquinhos Chadid aus dem alten Klub Bragantino übrig bleiben. Der dritte Trikotsatz neben Schwarz und Weiß wird dann auch Rot sein.