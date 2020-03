Red Bull Ring: Mateschitz behält alle Mitarbeiter

Dietrich Mateschitz will Personal nicht abbauen.

Die Formel 1 ist schwer von der Corona- getroffen. Bereits die ersten sieben Saisonrennen wurden abgesagt. Das Rennen in Spielberg soll stattfinden.

Am 5. Juli soll der Grand Prix von Österreich wie geplant über die Bühne gehen.Deshalb hat Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz auch entschieden, dass im "Projekt Spielberg" weder Kündigungen noch Kurzarbeitsmaßnahmen nötig sind, berichtet dieDie rund 370 Mitarbeiter behalten also allesamt ihren Job. Zumindest bis Ende April. "Wir dürfen euch allen mitteilen, dass unser Eigentümer mit derzeitigem Stand von Maßnahmen wie Kurzarbeit oder Reduktion des Personalstands absieht", war den Beschäftigten in einem Schreiben mitgeteilt worden.Die Rennstrecke selbst ist allerdings genauso wie Hotels und Gastronomiebetriebe vorübergehend geschlossen.