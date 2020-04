Regierung macht Spielberg Hoffnung auf Grand Prix

Beginnt die Formel-1-Saison in Österreich? Geht es nach Sportminister Werner Kogler, ist dieses Szenario zumindest nicht auszuschließen.

Keine Fans erlaubt

Wann schaltet die Ampel endlich auf Grün? Die Formel-1-Saison 2020 verzögert sich um viele Wochen. Neun Rennen mussten bereits gestrichen werden, im offiziellen Kalender scheint derzeit noch Frankreich als Auftakt-Grand-Prix (28. Juni) auf. Doch auch daraus wird nichts werden, denn Präsident Emmanuel Macron kündigte an, alle Events bis Mitte Juli zu streichen. Davon wäre auch die Formel 1 betroffen.Somit würde der Grand Prix von Österreich am 5. Juli der erste in dieser Saison sein. Doch ist eine Durchführung überhaupt realistisch? Sportminister Werner Kogler zeigte sich am Mittwoch erneut vorsichtig optimistisch.Man werde "den zuständigen Motorsportverbänden alle geltenden Richtlinien übermitteln als Service, dann können die einmal schauen, ob es sich ausgeht oder nicht", sagte Kogler. Klar ist, dass keine Zuschauer erlaubt sind.Doch laut Kogler sind gar nicht die geltenden Abstandsregeln das große Problem, sondern die geltenden Ein- und Ausreisebestimmungen. "Wenn da oder dort eine Ausnahmegenehmigung gebraucht werden würde, dem will ich gar nicht vorgreifen. Nur im Prinzip wird das entweder mit Quarantäne verbunden sein oder mit entsprechenden Gesundheitstestdaten", erklärt Kogler.Er sei jedenfalls mit Motorsportverband, der steirischen Politik sowie Red-Bull-Mann Helmut Marko in Verbindung.