10.03.2020 11:48 Sportevents wegen Corona bis April ohne Zuschauer

Auch der Block West von Rapid dürfte in den nächsten Wochen leer bleiben. Bild: GEPA-pictures.com

Um die Verbreitung des Coronavirus in Österreich einzudämmen, beschloss die Regierung am Dienstag ein Maßnahmenpaket. So werden alle Outdoor-Events mit mehr als 500 Teilnehmern verboten.