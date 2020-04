Regionalliga droht das vorzeitige Saisonende

Nicht nur in der Bundesliga, auch bei Amateur-Vereinen wartet man gespannt darauf, wie und ob es mit der Saison weitergeht. Ein ÖFB-Vize-Präsident ist skeptisch, was den Wiederanpfiff betrifft.

Wie geht es im österreichischen Fußball weiter? Eine Frage, die am 15. April beantwortet werden soll. An diesem Tag bespricht das ÖFB-Präsidium via Videokonferenz nämlich die Zukunft. Fakt ist: Zumindest bis Ende Juni wird es keine Spiele mit Publikum geben.Für den Amateur-Fußball ein schwerer Schlag. Denn gerade die kleinen Klubs sind auf Zuschauer-Einnahmen angewiesen.So verwundert es nicht, dass ein Abbruch der Regionalligen und aller Klassen darunter im Raum steht. "Mittlerweile dürfte allen klar sein, dass die Meisterschaften nur noch abgebrochen werden können", wird ÖFB-Vizepräsident Wolfgang Bartosch in der "Kleine Zeitung" zitiert.Ob die Saison komplett annuliert oder gewertet wird, soll per Rechtsgutachten entschieden werden.In der Regionalliga Ost führt nach 18 Runden der FC Marchfeld Donauauen die Tabelle vor Rapid II an. Dritter ist Ebreichsdorf.