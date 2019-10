Rekord-Preisgeld für die Hahnenkamm-Sieger

Vom 24. bis zum 26. Jänner 2020 stehen die 80. Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel auf dem Programm. Die Sieger cashen dabei ein Rekord-Preisgeld.

Insgesamt werden im Super-G am Freitag, in der klassischen Abfahrt auf der Streif am Samstag und dem legendären Slalom auf dem Ganslernhang am Sonntag 725.000 Euro ausgeschüttet – so viel wie noch nie."Zum 80. Hahnenkamm-Rennen möchten wir das Budget nicht in eine Jubiläumsfeier investieren, vielmehr war es der Wunsch der Vereinsleitung des Clubs, ein Zeichen für die Athleten zu setzen", erklärte OK-Chef Michael Huber.So dürfen sich die Sieger in Abfahrt und Slalom über jeweils 100.000 Euro freuen. Im vergangenen Jahr waren es noch 74.000 Euro gewesen.Die Zweiten erhalten noch 50.000 Euro und die Drittplatzierten jeweils 25.000 Euro. Selbst für den 30. Platz gibt es noch 1.350 Euro.Billiger geht es da im Super-G zu. Wer sich am Freitag die Goldene Gams abholt, casht 68.500 Euro, 2018 waren es noch 55.500 Euro gewesen.