Remis bei Rapid-Wahl? Sogar Münzwurf möglich

Am Montag wird der neue Rapid-Präsident gewählt. Es dürfte ein knappes Rennen werden. Dabei ist der Fall der Stimmengleichheit nicht geregelt.

Hinweis von Rapid zur Wahl:



Die Hauptversammlung im Allianz Stadion startet um 19 Uhr. Wegen der großen Teilnehmerzahl öffnen sich die Stadion-Pforten bereits um 17.30 Uhr. Für den Eintritt werden neben der Mitgliedskarte auch ein amtlicher Lichtbildausweis sowie die Teilnehmerkarte benötigt.



Zugelassen sind nur ordentliche Mitglieder ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, stimmberechtigt ist nur, wer zumindest drei Jahre ohne Unterbrechung Mitglied ist. Die Wahl erfolgt persönlich, schriftlich und geheim.

Neuauszählung – dann Münzwurf?

Wordrap mit Roland Schmid

Wordrap mit Martin Bruckner

"50:50", schätzte Rapid-Kandidat Roland Schmid am Freitag seine Chancen auf die Präsidentschaft ein. Am kommenden Montag wählen die stimmberechtigten Mitglieder bei der Hauptversammlung den Nachfolger von Michael Krammer. Schmid oder Martin Bruckner? Es dürfte eng werden.Im Vorfeld rechnet das "Team Grün Weiss" (Schmid) mit rund 3.000 Teilnehmern. Bis 22:30 Uhr wird voraussichtlich abgestimmt. Schätzungen sind dieser Tage beliebt. Kein Wunder. Es ist die erste demokratische Wahl der Klubgeschichte. Niemand hat Erfahrungswerte. Der Wahlkampf war intensiv. Die Mitglieder sind aufgerufen, zahlreich zu erscheinen. Wie viele wirklich erscheinen, zeigt sich erst am Montag. Axel Anderl von der Liste Schmid, auf die Frage, ob denn auch zu viele kommen könnten: "Nicht durchführen ist keine Option. Sonst räumen wir halt die Tische weg und es wird eine Stehplatzveranstaltung."Wen man im Vorfeld auch fragt, alle sprechen von einer knappen Sache. Doch was passiert eigentlich bei Stimmengleichheit? Zugegeben, dieser Fall ist einer so großen Anzahl an Stimmen unwahrscheinlich, jedoch nicht gänzlich auszuschließen – und: nicht in der Satzung vorgesehen.Drei Tage vor der Wahl gab es noch keine Lösung für ein mögliches Remis. Der Tenor: Alles, nur keine Verlängerung des Wahlkampfes. Der hat ohnehin schon Narben hinterlassen. In den letzten Tagen und Wochen ging die Kritik der beiden Lager teils unter die Gürtellinie.Was also tun? Die erste Reaktion wäre eine Neuauszählung. Um zu garantieren, dass bei der Auszählung der externen Helfer keine Fehler passiert sind.Würde sich dann wirklich ein Unentschieden bestätigen? Anderl wusste am Freitag beim Wahlkampffinale im Schutzhaus keine finale Antwort. Münzwurf ist nicht die unwahrscheinlichste Variante.Die Alternativen "Torwandschießen der Kandidaten" oder "Legenden-Shootout" fielen im Lokal im 15. Wiener Bezirk natürlich nur scherzhaft. Zum Lachen fände im und rund um den Klub auch eine Neuwahl oder einen Münzwurf keiner.