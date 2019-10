Ried nach 3:2 in Innsbruck neuer Leader in der 2. Liga

Ried siegt 3:2 bei Wacker Innsbruck Bild: GEPA-pictures.com

Wir haben einen neuen Tabellenführer in der 2. Liga! Die Wikinger aus Ried holten in letzter Minute einen 3:2-Sieg bei Bundesliga-Absteiger Wacker Innsbruck. Austria Klagenfurt kann allerdings am Sonntag zurückschlagen. Neuer Dritter ist Roman Mählich mit seiner Austria Lustenau.