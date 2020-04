30.04.2020 17:14 Ried und Klagenfurt fordern Liga-Aufstockung

Petar Zubak (Austria Klagenfurt) gegen Kennedy Boateng (Ried) Bild: GEPA-pictures.com

Die Spatzen haben es bereits von den Dächern gepfiffen, nun ist es fix. Die SV Ried und Austria Klagenfurt wollen mit aller Macht in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen. Ein Antrag auf eine Aufstockung wurde am Donnerstag gemeinsam eingebracht.