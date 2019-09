Ring an drei Tagen wegen "Events" gesperrt

Von heute bis Sonntag sollte man die City – und angrenzende Bezirke – mit dem Auto besser meiden: Musiker, Demonstranten und Biker ziehen durch die Stadt, teilweise kommt es zu Sperren.

Musiker

Klima

Hysteria

Biker

Eine brasilianische Band musiziert am Donnerstag ab 10 Uhr vom Schwarzenbergplatz über Mahlerstraße und Herbert-von-Karajan-Platz zum Ring und weiter zum Stephansplatz. Bis 13 Uhr kommt es zu Behinderungen. Beim "Earth Strike" ziehen am Freitag bis zu 10.000 Teilnehmer durch die Stadt. In drei Sternzügen, die jeweils um 12.30 Uhr beim Christian-Broda-Platz (Mariahilf), dem Praterstern (Leopoldstadt) und beim Hauptbahnhof (Favoriten) starten, gehen die Aktivisten bis zum Karlsplatz. Von hier geht es um 14.30 Uhr bis zum Heldenplatz (City), Veranstaltungsende ist 20 Uhr.Die "Burschenschaft Hysteria" (ein Satireprojekt) zieht am Samstag ab 18 Uhr vom Parlament über den Ring zum Schwarzenbergplatz. Rund 500 Teilnehmern werden erwartet.Um für die Früherkennung von Prostatakrebs zu werben, fahren beim "Gentleman's Ride" am Sonntag ab 14 Uhr rund 550 Biker vom Naschmarkt über den Ring zum Prater.Durch die Veranstaltungen kommt es zu temporären Verkehrssperren.