Robben erfüllt sich Traum von Skifahren in Tirol

Der ehemalige Bayern-Star Arjen Robben genießt die Fußballer-Pension! Der Holländer erfüllt sich seinen großen Traum: Skifahren in Österreich! Zu seiner aktiven war ihm das immer aufgrund von drohenden Verletzungen untersagt.

Robben, der in seinen zehn Jahren bei den Bayern (von 2009 bis 2019) die Tiroler Berge quasi vor der Nase hatte, durfte seinen Wunsch nach Pulverschnee nie ausleben. Zu hoch war die Gefahr für Verletzungen.Schon 2014 sagte Robben in einem Bild-Interview: "Meine Frau und ich haben das Verlangen, irgendwann ein normales, freies Leben zu führen. Mal Skifahren im Urlaub, mal Mitglied in einem Tennisverein zu sein. Ich möchte mal Arjen, der normale Mensch sein, nicht der Fußball-Spieler."Jetzt erfüllt sich Robben diesen Traum! Mit seiner Frau Bernadien sowie den Kindern Luka, Lynn und Kai carvte er über die Pisten im Tiroler Serfaus und residierte im Fünf-Sterne-Superior-Hotel "Wellnessresidenz Schalber".