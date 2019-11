Roma-Kicker in Istanbul von Münze getroffen

Der klare 3:0-Erfolg der AS Roma bei Basaksehir Istanbul ist am Donnerstag von einer blutigen Verletzung überschattet worden.

Im Duell der Wolfsberg Gruppengegner war Romas Lorenzo Pellegrini in der 54. Minute verletzt worden. Als der Mittelfeldspieler gerade einen Corner ausführen wollte, flog ein Gegenstand, offenbar eine Münze, aus den Zuschauerrängen in Richtung des Fußballers, traf Pellegrini am Kopf.Der Italiener erlitt ein blutiges Cut auf der Stirn. Die Partie wurde für fünf Minuten unterbrochen, ehe Pellegrini mit einem Turban weiterspielen konnte.Der 23-Jährige war Mann des Spiels in Istanbul, hatte den Elfmeter vor dem 1:0 durch Jordan Veretout mit einem Schuss, den Mehmet Topal mit der Hand spielte, herausgeholt, die Treffer von Justin Kluiwert (40.) und Edin Dzeko (45.) eingeleitet. In der 71. Minute durfte er dann vom Feld.