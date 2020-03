Ronaldinho gewinnt bei Gefängnis-Kick Spanferkel

Ronaldinho sitzt weiterhin in Paraguay in Untersuchungshaft. Bei einem Gefängnis-Spiel trumpfte der ehemalige Weltfußballer groß auf. Samt skurrilem Preis.

Bei einem Freundschaftsspiel zwischen Gefängnis-Insassen glänzte der 39-jährige Brasilianer, trumpfte beim 11:2-Erfolg groß auf. Der Weltmeister von 2002 erzielte fünf Tore selbst und legte die restlichen sechs Treffer auf.Dafür erhielt der einstige Selecao-Star und sein Team einen kuriosen Preis, wie Gefängnisdirektor Blas Vela lokalen Medien verriet: ein 15 Kilo schweres Spanferkel.Mittlerweile habe sich auch die Stimmung des 39-Jährigen verbessert. "Seit gestern scheint es ihm gut zu gehen. Er spricht mit seinen Kollegen, geht auf die Terrasse", so Vela.Ronaldinho sitzt gemeinsam mit seinem Bruder Roberto Assis in Paraguay in Untersuchungshaft, nachdem das Duo aus Brasilien mit falschen Reisepässen in Paraguay eingereist war. Ihre brasilianischen Pässe hatten Ronaldinho und sein Bruder verloren, nachdem sie eine Strafzahlung von 2,2 Millionen Euro nicht leisten konnten.