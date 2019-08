Ronaldo erklärt: "Darum bin ich besser als Messi"

Wer ist besser? Ronaldo oder Messi? Der Portugiese selbst sieht sich am Fußball-Thron – und erklärt auch liebend gerne, warum.

Seit knapp zehn Jahren lässt diese Frage die Wogen an den Fußball-Stammtischen hochgehen: Wer ist besser – Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi?Im Interview mit "DAZN" gibt "CR7" selbst nun die Antwort auf diese heiß diskutierte Frage – nachdem er seinem vermeintlichem Erzrivalen zunächst mal ordentlich Honig ums Maul schmiert."Messi ist ein außergewöhnlicher Spieler, der seinen Platz in der Geschichte hat. Nicht nur wegen seiner Ballon d'Or, die er gewonnen hat, sondern auch, weil er Jahr für Jahr in Topform ist – genau wie ich", weiß der 34-jährige Portugiese.Aber was unterscheidet die beiden, was macht Ronaldo besser? "Ich habe die Champions League mit zwei verschiedenen Klubs fünfmal gewonnen", erzählt der Angreifer. Messi wiederum habe die Königsklasse "nur" viermal gewonnen, und das immer mit dem FC Barcelona.Und ein weiterer Grund fällt Ronaldo auch noch ein: "Ich war Toptorschütze in der Champions League sechsmal hintereinander."Aber: "Ich habe noch nie soviel Rivalität zwischen zwei Top-Spielern über so viele Jahre gesehen. Es gibt großartige Spitzenspieler, die ich respektiere, die einige Jahre an der Spitze stehen, aber zehn Jahre? Nein." (Heute Sport)