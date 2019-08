Ronaldo: "Ich sehe die hohen Summen kritisch"

Cristiano Ronaldo ist mit dem Entwicklungen am Transfermarkt nicht zufrieden. Der Juventus-Star meint, dass für Spieler zu viel Geld ausgegeben wird.

Der Portugiese war einst selbst der teuerste Spieler aller Zeiten. Für seinen Wechsel von Manchester United zu Real Madrid zahlten die "Galaktischen" 2009 die damalige Rekordsumme von 94 Millionen Euro. Aktueller Rekordhalter ist Neymar. 2018 gab Paris Saint-Germain für den Barcelona-Torjäger 222 Millionen Euro aus.Ronaldo sieht die Entwicklungen am Transfermarkt kritisch. "Ein Innenverteidiger oder ein Torhüter können für 70 oder 80 Millionen Euro wechseln", meint er. "Ich bin damit nicht einverstanden, aber es ist die Welt, in der wir leben und wir müssen es respektieren."Er fragt sich, ob jeder Transfer auch das Geld wert ist. "Lässt man mal den Transfer von Joao Felix außen vor, kann heute jeder Spieler für 100 Millionen Euro wechseln, auch ohne etwas geliefert zu haben", glaubt "CR7" im Interview mit dem portugiesischen Fernsehsender "TV1". "Die Klubs spekulieren extrem auf das Potenzial und die Fußball-Branche hat sich verändert."Juventus musste für Ronaldos Verpflichtung 2018 übrigens 117 Millionen Euro in die Hand nehmen. Sein Jahresgehalt beläuft sich auf 31 Millionen Euro. Wie lange er noch auf dem Platz stehen wird, lässt er offen. "Vielleicht kann ich meine Karriere im nächsten Jahr beenden", erklärt er. Aber auch eine Fortsetzung bis 40 oder 41 sei möglich. (red)