Ronaldo in Sorge! Mutter erlitt Schlaganfall

Große Sorge bei Cristiano Ronaldo! Einen Tag vor dem wichtigen Pokal-Halbfinale zwischen Juventus und dem AC Milan erlitt seine Mutter einen Schlaganfall. CR7 stieg sofort ins Flugzeug in seine Heimat.

Dolores Aveiro (65) wurde gegen 5 Uhr Früh in die Notaufnahme eines Spitales in Madeira gebracht, lautsei sie bei Bewusstsein, ihr Zustand sei stabil.Die Ärzte erkannten den Schlaganfall bei Mama Ronaldo zum Glück sehr schnell, dadurch reduziert sich die Wahrscheinlichkeit von Folgeerscheinungen wie Lähmungen oder Sprachstörungen.Der fünffache Weltfußballer flog im Privatjet nach Madeira und kam gegen 16 Uhr bei seiner Mutter an.Sollte sich ihr Zustand nicht verschlimmern, will Ronaldo in der Coppa Italia antreten.