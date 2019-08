Vor 17 ' Ronaldo überlegt Karriere-Ende im nächsten Jahr

Hängt Cristiano Ronaldo die Fußballschuhe bald an den Nagel? Der portugiesische Star-Kicker deutete in einem Interview einen baldigen Abschied an.

Sechs Meistertitel in drei Ländern, fünf Mal Sieger der Champions League, Europameister und fünf Mal Weltfußballer – das sind die Zahlen der beeindruckenden Karriere von Cristiano Ronaldo.



Doch wie lange spielt der 34-jährige Portugiese noch. Im Interview mit dem Sender TV1deutete der Juventus-Legionär ein baldiges Karriereende an, sorgte damit bei seinen Fans für einen großen Aufschrei.



"Ich denke noch nicht darüber nach. Vielleicht höre ich ja schon nächstes Jahr auf", so Ronaldo. Der Portugiese schob allerdings sofort nach: "Vielleicht spiele ich ja auch bis 40 oder sogar bis ich 41 bin."



Sein Vertrag bei Juventus samt Jahresgehalt von 31 Millionen Euro läuft noch bis 2022. Doch ob Ronaldo den erfüllt, weiß er selbst noch nicht. Gut möglich, dass Ronaldo nach der EM 2020, im Falle einer erfolgreichen Titelverteidigung, die Fußballschuhe an den Nagel hängt. "Ich weiß es wirklich nicht. Ich lebe im Hier und Jetzt, schaue von Saison zu Saison."



Dann hätte Ronaldo seiner Karriere noch einmal eine Krone aufgesetzt. Das ist besonders wichtig für den 34-Jährigen. "Gibt es irgendeinen Spieler, der mehr Rekorde aufweisen kann, als ich? Ich denke nicht", so Ronaldo. (wem)