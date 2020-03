Ronaldo und Co. drohen 30 Prozent Gehaltsabzug

Italien ist besonders schwer vom Coronavirus getroffen. An Fußball ist aufgrund der dramatischen Lage nicht zu denken. Ein Abbruch der Liga steht im Raum, genauso wie finanzielle Einbußen der Stars.

Fußballstars weltweit zeigen sich gerade von ihrer solidarischen Seite, spenden für den Kampf gegen das Virus oder verzichten auf ihr Gehalt.In Italien könnte der Verzicht aber bald alle Fußballprofis betreffen. Die Serie A hat italienischen Medienberichten zufolge eine Gehaltsreduktion von 30 Prozent für alle Spieler in den Raum gestellt, wenn die Meisterschaft abgebrochen werden muss.Ein entsprechender Vorschlag ist der Spielergewerkschaft ACI übermittelt worden. Die hielt sich vorerst bedeckt. "Die Spieler sind die Ersten, die am Erhalt des Fußballsystems interessiert sind. Es müssen aber zuerst die Schäden für die Klubs beziffert werden. Das geht erst, wenn man weiß, ob die Saison zu Ende gespielt werden kann, oder nicht", erklärte Damiano Tommasi, Präsident der Spielergewerkschaft.Das Gehaltsvolumen aller Spieler beträgt in einer Saison 1,3 Milliarden Euro. Allein Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo kassiert ein Jahresgehalt von 31 Millionen Euro. Damit würde der portugiesische Superstar rund 9,3 Millionen Euro verlieren.Zuletzt wurde im Falle eines Abbruchs der Serie A ein Schaden für die Vereine von 720 Millionen Euro genannt.