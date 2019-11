Ronaldo verlässt Stadion aus Wut vor Schlusspfiff

Wieder ausgewechselt! Cristiano Ronaldo steckt bei Juventus Turin im Tief. Verärgert verließ er das Stadion noch vor Spielende.

Die zweite Auswechslung innerhalb weniger Tage war für Superstar Cristiano Ronaldo zu viel: Beim 1:0-Erfolg von Juventus Turin gegen den AC Mailand verließ der 34-Jährige laut Sky Sport Italia das Stadion schon drei Minuten vor Spielende.Stinksauer über seine Auswechslung in Minute 55. Bereits beim Champions-League-Match bei Lok Moskau musste "CR7" in Minute 82 vom Platz. In beiden Partien siegte Juventus spät, gegen Milan erzielte ausgerechnet der für Ronaldo eingewechselte Paulo Dybala das Goldtor.Ronaldo ist fünffacher Weltfußballer, hat mit Portugal den EM-Titel erobert, gewann fünf Mal die Champions League, erzielte mehr als 600 Pflichtspiel-Tore. Aktuell durchlebt er aber eine Krise.Zwar liegt er mit Juventus Turin nach einem 1:0-Sieg gegen den AC Milan weiter an der Tabellenspitze der Serie A . Aber: "CR7" spielt keine Hauptrolle mehr. Der 34-Jährige hält bei bescheidenen fünf Treffern in der Liga, nur ein Mal netzte er bisher in der Champions League.Coach Maurizio Sarri hat mit seinem Superstar eine schwierige Situation zu meistern. Dass Ronaldo das Stadion früher verlassen habe, wisse er nicht, sagte Sarri nach Spielschluss: "Wenn es wahr ist, dann ist das ein Problem, das er mit seinen Teamkollegen lösen muss." Er habe kein Problem mit Ronaldo, fügte Sarri an. Man müsse dem Portugiesen dankbar sein. "Er hat sich zur Verfügung gestellt, obwohl er nicht in bester Verfassung ist. Er hat in den letzten Monaten leichte Probleme mit seinem Knie."Die Auswechslungen grenzen in den Augen des Ausnahmekönners an Majestätsbeleidigung. Ronaldo würdigte Sarri beim Austausch keines Blickes, verschwand sofort in der Kabine – und flüchtete aus dem Stadion. "Das ist doch normal, dass Spieler sauer sind, wenn sie ausgewechselt werden", beschwichtigte Sarri.