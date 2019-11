Verwirrung um Ronaldo, "er hat nicht geheiratet"

Geheimhochzeit mit Georgina Rodriguez? Nein! Das Team von Cristiano Ronaldo stellt klar, dass es keine Hochzeit gegeben habe.

Am Mittwochabend machten Berichte in Italien die Runde. Cristiano Ronaldo hätte seine langjährige Freundin Georgina geheiratet."Ich habe geheiratet." Mit diesen drei Wörtern verriet Georgina Rodriguez, dass sie jetzt auch höchst offiziell die bessere Hälfte von Cristiano Ronaldo ist. Das behauptet jedenfalls das italienische Society-Magazin "Novella 2000". Wo? An einem geheimen Ort in Marokko.Das amerikanische Portal "TMZ" will wissen, dass es sich dabei um eine Falschmeldung handle. Das Ronaldo-Management habe auf eine Anfrage geantwortet: "Er hat nicht geheiratet."Der Juve-Star und seine Freundin haben eine gemeinsame Tochter. Ronaldo hat drei weitere Kinder, alle sechs leben als Familie in Italien.