Rooney verrät schlimmste Aktion seiner Karriere

Wayne Rooney nennt einen Ausschluss bei der WM 2006 als schlimmsten Moment seiner Karriere. Auch Cristiano Ronaldo spielt dabei eine Rolle.

Ronaldo forderte Karte

Wayne Rooney ist eine Fußball-Legende – die nach wie vor aktiv ist. Der 34-Jährige gewann mit Manchester United die Champions League und holte fünf Mal den Meistertitel. Für England erzielte er in 120 Partien 53 Tore – Rekord. Mittlerweile ist der Stürmer in der zweiten Liga bei Derby County unter Vertrag.Rooney erlebte in seiner Karriere zahlreiche Highlights, aber auch ein paar Tiefpunkte. Seinen schlimmsten Moment erzählte er nun im Interview mit der "Times".Und zwar handelt es sich um das WM-Viertelfinale 2006 gegen Portugal. Die "Three Lions" verloren im Elfmeterschießen. Rooney flog bereits in der 61. Minute nach einem Foul an Ricardo Carvalho vom Platz ()."Ich wusste, dass es eine Rote Karte war. In der Kabine habe ich dann den Rest des Spiels im Fernsehen verfolgt und dachte mir nur: 'Wenn wir gewinnen, bin ich für das Halbfinale und für das Finale gesperrt. Wenn wir verlieren, war es meine Schuld.' Es war der schlimmste und merkwürdigste Moment meiner Karriere", erzählt Rooney.Doppelt ärgerlich: Ausgerechnet sein damaliger United-Kollege Cristiano Ronaldo forderte beim Schiri eine Karte für Rooney."Ich habe mich beruhigt und bin nach dem Spiel im Kabinengang zu ihm gegangen. Es war mir wichtig, mit ihm zu sprechen, solange es noch frisch war – und es ihm direkt ins Gesicht sagen", sagt Rooney. "Er sah mich an, als wollte er sich entschuldigen, aber bis dahin war ich mit meinen Gedanken schon wieder bei Manchester United. Ich sagte: 'Ich habe keine Probleme mit dir. Genieß das Turnier und viel Glück. Wir sehen uns in ein paar Wochen – lass uns versuchen, die Liga zu gewinnen." Genau das gelang im Anschluss drei Mal in Folge.