Rose ratlos: "Konnten mit dem WAC nicht mithalten!"

Marco Rose Bild: imago sportfotodienst

Während in Österreich über das 4:0 des WAC gegen Borussia Mönchengladbach gejubelt wird, herrscht in Deutschland Entsetzen über die Leistung der "Fohlen". Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose hatte Erklärungsbedarf.

"Wir sind natürlich schwer enttäuscht. Wir haben zwei Jahre gewartet, dass wir in Europa spielen können. Am Ende war es ein verdienter Sieg vom WAC", stellte sich Rose zum Interview.



Warum hat es nicht gereicht? "Ich habe ja viel Erfahrung aus der Bundesliga, das eine ist über Dinge zu reden, das andere ist es, es umzusetzen. Wir kommen von einem Derbysieg gegen Köln, konnten aber die Intensität vom WAC nicht mitgehen."



"Es ist ein Thema der Haltung, wir legen uns einen Plan zurecht. Wir wollten sie eigentlich offensiv beschäftigen, aber wir waren nicht gut genug. Wir haben dann das Vertrauen in unseren Fußball verloren", so Rose weiter



Rose zieht den Hut vor den Wolfsbergern: "Wir müssen über grundsätzliche Sachen reden, ich hoffe die Fans werden uns das verzeihen. Es wundert mich aber auch nicht beim österreichischen Fußball, sie fahren nicht mehr irgendwo hin, nur um zu verlieren. Gratulation an den WAC!"