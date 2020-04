Rossi verrät: "Ich will auch 2021 MotoGP fahren"

Sitzt Valentino Rossi jemals wieder auf einer MotoGP-Maschine? Nach wie vor ist unklar, ob heuer gefahren werden kann. Für 2021 hat der Italiener noch keinen Vertrag.

"Bin in schwieriger Situation"

Valentino Rossi ist eine lebende Legende. Der Italiener holte in der MotoGP sechs WM-Pokale, gewann insgesamt 76 Rennen, fuhr 175 Mal aufs Podest.Doch der "Doctor" ist in die Jahre gekommen. Im Vorjahr reichte es "nur" zu zwei Stockerl-Plätzen und Rang sieben in der Gesamt-Wertung. So schlecht war er zuletzt 2011 klassiert.Heuer wollte der Yamaha-Pilot wieder voll durchstarten – doch das Coronavirus macht dem Motorrad-Zirkus bislang einen Strich durch die Rechnung.Unter diesen Umständen will der 41-Jährige jedenfalls nicht den Karriere-Motor abstellen. "Ich bin in einer schwierigen Situation, denn ich will weitermachen, weil ich noch genug Motivation habe", sagt Rossi. "Aber es ist sehr wichtig zu verstehen, wie konkurrenzfähig ich bin. Speziell in der zweiten Hälfte des Vorjahres hatten wir viele Probleme. Ich war oft zu langsam und konnte nicht um die ersten fünf Positionen kämpfen."Rossi muss wohl aus dem Bauch heraus entscheiden, ob er noch eine Saison dranhängt. Denn mit einer Standortbestimmung sieht es vorerst schlecht aus. "Die optimistische Situation ist, dass wir frühestens im August oder September wieder fahren können."Unter den aktuellen Umständen will Rossi seine unglaubliche Laufbahn jedenfalls nicht beenden: "Es wäre nicht die richtige Art, weil es auch sein könnte, dass wir 2020 gar keine Rennen haben. Deshalb wäre es fairer, eine weitere Saison zu fahren und dann aufzuhören. Ich hoffe, dass ich 2021 weitermachen kann."