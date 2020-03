Rückkehr? Neymar bandelt mal wieder mit Barca an

Kicken Messi und Neymar bald wieder Seite an Seite für den FC Barcelona? Laut jüngsten Meldungen darf der Brasilianer Paris verlassen – zu einem Schnäppchenpreis für seine Verhältnisse.

Im August 2017 wechselte Neymar für die Weltrekord-Ablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris St. Germain. Doch der 28-jährige Brasilianer wird in der Stadt der Liebe nicht glücklich, immer wieder ist von eine Rückkehr an die Seite von Barca-Superstar Lionel Messi die Rede.So auch jetzt. Laut "ESPN" zieht der Pariser Sportdirektor Leonardo erstmals einen Abgang von Neymar ernsthaft in Betracht. Dass Barcelona im Sommer einen neuen Anlauf starten wird, gilt als fix – zumal die 150 Millionen Euro, die für Neymar als Ablöse im Raum stehen, die Katalanen wohl kaum abschrecken werden....