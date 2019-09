Rücktritt bei Austria? Wie Ilzer auf Prohaska reagiert

Nach dem 2:5-Debakel im ÖFB-Cup in Wattens hat Austria-Ikone Herbert Prohaska als ORF-Analytiker deutliche Worte gefunden, Coach Christian Ilzer den Rücktritt nahegelegt. Der will davon nichts wissen.

"Wenn ich er wäre, würde ich zurücktreten. Man sollte es jetzt einfach gut sein lassen", hatte die violette Klub-Ikone offensiv den Rücktritt des 41-Jährigen gefordert, der Austria-Mannschaft "kein Herz" unterstellt.Diese Kritik hatte für viel Wirbel gesorgt. Nicht allerdings bei Ilzer. Der hatte die Worte des Jahrhundert-Austrianers gar nicht vernommen."In einer Zeit, in der es nicht für uns läuft, versuche ich mich wenig mit den Medien auseinanderzusetzen. Ich habe das Spiel ja live erlebt und mir keine ORF-sendung angesehen", so Ilzer, der am Rande des Austria-Gastspiels in Salzburg beiauf die Kritik angesprochen wurde.Trotzdem folgte eine kleine Spitze in Richtung Prohaska. "Ich höre auf das, was die Leute mir intern sagen." Von Aufgeben ist bei Ilzer keine Spur. Auch wenn Sportvorstand Peter Stöger am Donnerstag kurzfristig zum Krisen-Gipfel nach Salzburg gereist war, dafür alle Termine abgesagt hatte. Die Ansage des Sport-Vorstands: In der Länderspielpause wird abgerechnet.