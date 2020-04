01.04.2020 15:15 Rückzieher: KTM-Chef zahlt doch keine Gewinne aus

Stefan Pierer auf einem Archivbild Bild: picturedesk.com

Noch in der Früh verteidigte KTM-Chef Stefan Pierer seine Entscheidung, Dividende auszuzahlen obwohl die Firma in Kurzarbeit ist. Am Nachmittag ist alles anders.