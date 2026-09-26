i Ein Defekt an der Lenkung sorgt bei Volkswagen, Seat, Skoda und Audi für einen riesigen Rückruf. Getty Images Lenkung kann ausfallen Mega-Rückruf bei VW trifft 95.000 Autos in Österreich Der Volkswagen-Konzern muss weltweit Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten rufen. Grund ist eine Schraube am Lenkrad, die brechen kann. Von Newsdesk Heute 26.09.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist die größte Rückrufaktion seit dem Dieselskandal.

Der VW-Konzern muss weltweit mehr als zwei Millionen Fahrzeuge zurückrufen. Allein in Österreich sind rund 95.000 Autos betroffen, in Deutschland knapp 900.000.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Grund für den Rückruf: Bei bestimmten Umwelteinflüssen und nach langjährigem Betrieb unter Streusalz-Einfluss kann es zu Korrosion an einer Befestigungsschraube der Lenkung kommen. Im schlimmsten Fall kann die Schraube brechen - und die Lenkung ausfallen.

Diese Modelle sind betroffen

Betroffen sind die VW-Modelle Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy und Golf sowie der Audi Q3, heißt es unter Berufung auf Angaben des deutschen Kraftfahrt-Bundesamts.

Auch Seat und Skoda müssen in die Werkstatt

Doch damit nicht genug: Auch bei Seat sind die Modelle Ateca und Tarraco vom Rückruf betroffen - weltweit mehr als 66.000 Fahrzeuge.

Bei Skoda soll es laut einem Medienbericht sogar um mehr als eine Million Autos gehen.

Um das Problem zu lösen, müssen die betroffenen Fahrzeuge in die Werkstatt. Dort wird die schadhafte Verschraubung gegen eine korrosionsresistentere Schraube ausgetauscht. Die Kosten dafür übernimmt der Hersteller.