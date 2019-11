Rugby-Fieber! Engländer saufen zum Frühstück

In England herrscht Rugby-Fieber. Die Pubs sperren schon um 8:30 auf Bild: imago sportfotodienst

England ist im Rugby-Fieber! Am Samstag treffen die Three Lions bei der WM in Japan im Finale auf Südafrika. Da werfen die Briten auch ihre sonst so stolz zelebrierten Pub-Regeln über den Haufen.