Rummenigge bestätigt: Flick bleibt Bayern-Coach

Bei der Bayern-Hauptversammlung wurden nicht nur die Weichen für die Zukunft im Präsidium gestellt. Uli Hoeneß verabschiedete sich emotional, Herbert Hainer wird sein Nachfolger als Präsident. Auch Trainer Hansi Flick wurde bis auf weiteres bestätigt.

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge erklärte: "Hansi ist zu mir gekommen und hat sich besorgt gezeigt, dass so viele Leute zu ihm kommen, um ihn zu fragen, ob er auch nächste Woche noch auf der Bank sitzt.""Ich beende die Diskussionen jetzt. Hansi wird bis mindestens Weihnachten unser Trainer sein. Vielleicht auch darüber hinaus. Wir hätten da ja noch ein paar Aufgaben bis zur Winterpause", so Rummenigge in Richtung Flick."Hansi hat eine beeindruckende Herangehensweise zum Training und einen tollen Umgang mit der Mannschaft", zeigt sich der 64-Jährige zufrieden.